На Южном Урале заканчивается вакцина от коронавируса

В Челябинской области заканчивается вакцина от коронавируса. В регионе ждут новую поставку, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вакцина заканчивается, и мы ждём новую поставку в ближайшее время. Вакцина приходит к нам в постоянном режиме, партиями, с осени 2020 года. Механизм отлажен, ждём очередную поставку. Спрос на вакцину у жителей большой. Минздрав России ориентирует на ближайшее время поставку очередной партии вакцины на "Областной аптечный склад", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

В первую очередь вакцинацию проходят медицинские и социальные работники, учителя школ, преподаватели ВУЗов и СУЗов, сотрудники полиции, волонтеры, люди старше 65 лет, в том числе из группы риска с хроническими заболеваниями, а также студенты и работники крупных предприятий.

Медицинские организации в постоянном режиме формируют списки желающих привиться. С 1 февраля зарегистрироваться на вакцинацию можно будет на портале Госуслуги.

Напомним, на брифинге 15 января первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила, что в регионе за выходные будет израсходована вся вакцина от коронавируса. Власти региона ожидают поступления новой партии вакцины на этой недели.