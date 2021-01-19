В Екатеринбурге на скользкой дороге столкнулись два автобуса: есть пострадавшие
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автобусов. Есть пострадавшие.
Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня, 19 января, возле дома 56 на улице Репина. По предварительной информации, водитель автобуса 016 маршрута допустил столкновение с попутным автобусом 24 маршрута, который остановился на перекрестке в ожидании зеленого света.
В результате столкновения пострадали четыре пассажира 016 автобуса – два взрослых и два ребенка. 74-летнюю пенсионерку и двух 14-летних подростков отвезли в больницу, также на месте была оказана медпомощь 22-летней девушке. От госпитализации она отказалась.
Как выяснили в ГИБДД, автобусом 016 маршрута управлял 43-летний водитель со стажем вождения в 17 лет. В 2020 году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Сам мужчина пояснил, что увидел, как водитель попутного автобуса остановился перед перекрестком. Он тоже стал останавливаться, но из-за скользкой дороги допустил столкновение.
Также сотрудники отделения технадзора ГИБДД выявили, что на передней оси автобуса "Богдан" (016 маршрута) были установлены шины с разным рисунком протектора. Сейчас начата проверка в отношении должностных лиц автопредприятия.
В Госавтоинспекции отметили, что при обследовании участка, где произошел данный инцидент, полицейские не выявили неудовлетворительных дорожных условий.
Напомним, что жители Екатеринбурга винят и.о. главы города Алексея Орлова в ДТП на заснеженных дорогах. Сам он уже получил представление от прокуратуры из-за плохой уборки улиц от снега.