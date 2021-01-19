В Екатеринбурге на скользкой дороге столкнулись два автобуса: есть пострадавшие

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух автобусов. Есть пострадавшие.

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Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня, 19 января, возле дома 56 на улице Репина. По предварительной информации, водитель автобуса 016 маршрута допустил столкновение с попутным автобусом 24 маршрута, который остановился на перекрестке в ожидании зеленого света.

В результате столкновения пострадали четыре пассажира 016 автобуса – два взрослых и два ребенка. 74-летнюю пенсионерку и двух 14-летних подростков отвезли в больницу, также на месте была оказана медпомощь 22-летней девушке. От госпитализации она отказалась.

Как выяснили в ГИБДД, автобусом 016 маршрута управлял 43-летний водитель со стажем вождения в 17 лет. В 2020 году он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Сам мужчина пояснил, что увидел, как водитель попутного автобуса остановился перед перекрестком. Он тоже стал останавливаться, но из-за скользкой дороги допустил столкновение.

Также сотрудники отделения технадзора ГИБДД выявили, что на передней оси автобуса "Богдан" (016 маршрута) были установлены шины с разным рисунком протектора. Сейчас начата проверка в отношении должностных лиц автопредприятия.

В Госавтоинспекции отметили, что при обследовании участка, где произошел данный инцидент, полицейские не выявили неудовлетворительных дорожных условий.

Напомним, что жители Екатеринбурга винят и.о. главы города Алексея Орлова в ДТП на заснеженных дорогах. Сам он уже получил представление от прокуратуры из-за плохой уборки улиц от снега.