В Госдуме предложили разрешить абонентам использовать в судах их хранящуюся у операторов переписку

Единороссы в предстоящую сессию предложат расширить возможность использования данных о переговорах и переписке россиян, которые сейчас мобильные операторы обязаны хранить по "закону Яровой".

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, выступая во вторник на открытии весенней сессии Госдумы, заявил: "Возможно, мы можем подумать о том, чтобы разрешить использовать хранящиеся данные самим абонентам – чтобы использовать их в гражданских и уголовных судах в качестве доказательств".

Обязательное хранение данных переписки и переговоров вызывает много нареканий, в том числе и со стороны операторов – они несут значительные расходы. Например, в ближайшей перспективе услуги и тарифы основных отечественных мобильных операторов могут подорожать на 15%, прогнозируют эксперты. Среди прочих причин – расходы на хранение данных абонентов.