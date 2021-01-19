19 Января 2021
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Самолет Ил-80 (2020) | Фото: Михаил Джапаридзе / Associated Press

СМИ: По делу о краже оборудования с "самолета Судного дня" задержан многодетный отец

В Таганроге еще в начале января задержали и арестовали подозреваемого в краже оборудования из "самолета Судного дня", сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на фигуранта вышли после показаний свидетеля. ДНК местного жителя Жору Хачунца проверяют на предмет совпадения со следами, обнаруженными в самолете.

Местные СМИ пишут, что мужчина – многодетный отец. Свою вину он не признает.

Напомним, на аэродроме в Ростовской области неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80. Об инциденте стало известно 7 декабря. Возбуждено уголовное дело. По данным МВД, сумма ущерба составила более миллиона рублей.

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СМИ: По делу о краже оборудования с "самолета Судного дня" задержан многодетный отец

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Теги: самолет судного дня, ил-80, таганрог



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Ранее 08.12.2020 07:58 Мск В Таганроге с "самолета Судного дня" украли оборудование

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