СМИ: По делу о краже оборудования с "самолета Судного дня" задержан многодетный отец

В Таганроге еще в начале января задержали и арестовали подозреваемого в краже оборудования из "самолета Судного дня", сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, на фигуранта вышли после показаний свидетеля. ДНК местного жителя Жору Хачунца проверяют на предмет совпадения со следами, обнаруженными в самолете.

Местные СМИ пишут, что мужчина – многодетный отец. Свою вину он не признает.

Напомним, на аэродроме в Ростовской области неизвестные вскрыли грузовой люк и украли аппаратуру из самолета Ил-80. Об инциденте стало известно 7 декабря. Возбуждено уголовное дело. По данным МВД, сумма ущерба составила более миллиона рублей.