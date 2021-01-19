Орлов усилит контроль за уборкой последствий снегопадов в Екатеринбурге

Временно исполняющий обязанности главы уральской столицы Алексей Орлов оперативно ответил на представление прокуратуры Екатеринбурга и принял решение по усилению контроля за работой ДЭУ и подрядных организаций. Об этом рассказала сам и.о. главы города в Instagram.

"Несмотря на то, что ежедневно в уборке улиц города, тротуаров, остановочных комплексов задействовано более 350 единиц техники и порядка 360 дорожных рабочих, от жителей Екатеринбурга поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован. Есть над чем поработать: снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары", - отмечает Орлов.

По его словам, начиная с 21 января, каждое утро его зам по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ. На собраниях, Бубнов будет озвучивать план работ на день.

В то же время, в селекторе будут принимать участие и представители ГИБДД, чтобы администрация могла оперативно реагировать на жалобы граждан, а в городе была обеспечена бесперебойная работа общественного транспорта.

Также за качеством содержания придомовых и дворовых территорий будет осуществлять ежедневный контроль служба квартальных, поскольку "это задача управляющих компаний и за эту работу платим мы – жители города".

"К сожалению, прошедшая неделя с обильными снегопадами принесла ощутимые неудобства жителям нашего города и явилась крайне серьезным вызовом для коммунальных служб Екатеринбурга, - отметил Орлов. - Очень надеюсь, что с принятием этих мер наши улицы, тротуары, остановки, дворы и общественные территории станут гораздо комфортнее и безопаснее для жителей Екатеринбурга".

Напомним, что завтра утром для журналистов состоится первый в этом году пресс-тур, посвященный уборке города от снега. При этом сам Алексей Орлов участвовать в нем не будет, а на все интересующие вопросы ответит заместитель председателя Комитета благоустройства Владимир Капустин. Отметим, что бывший глава города Александр Высокинский всегда лично контролировал работу коммунальных и служб благоустройства в устранении последствий непогоды.