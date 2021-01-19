Орлов усилит контроль за уборкой последствий снегопадов в Екатеринбурге

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Алексей Орлов (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

Орлов усилит контроль за уборкой последствий снегопадов в Екатеринбурге

Временно исполняющий обязанности главы уральской столицы Алексей Орлов оперативно ответил на представление прокуратуры Екатеринбурга и принял решение по усилению контроля за работой ДЭУ и подрядных организаций. Об этом рассказала сам и.о. главы города в Instagram.

"Несмотря на то, что ежедневно в уборке улиц города, тротуаров, остановочных комплексов задействовано более 350 единиц техники и порядка 360 дорожных рабочих, от жителей Екатеринбурга поступает большое количество жалоб на неудовлетворительное содержание городских территорий. Большой общественный резонанс действительно обоснован. Есть над чем поработать: снежные накаты, сужение проезжей части и скользкие тротуары", - отмечает Орлов.

По его словам, начиная с 21 января, каждое утро его зам по вопросам благоустройства Алексей Бубнов будет проводить селекторные совещания с главами районов и руководителями ДЭУ. На собраниях, Бубнов будет озвучивать план работ на день.

В то же время, в селекторе будут принимать участие и представители ГИБДД, чтобы администрация могла оперативно реагировать на жалобы граждан, а в городе была обеспечена бесперебойная работа общественного транспорта.

Также за качеством содержания придомовых и дворовых территорий будет осуществлять ежедневный контроль служба квартальных, поскольку "это задача управляющих компаний и за эту работу платим мы – жители города".

"К сожалению, прошедшая неделя с обильными снегопадами принесла ощутимые неудобства жителям нашего города и явилась крайне серьезным вызовом для коммунальных служб Екатеринбурга, - отметил Орлов. - Очень надеюсь, что с принятием этих мер наши улицы, тротуары, остановки, дворы и общественные территории станут гораздо комфортнее и безопаснее для жителей Екатеринбурга".

Напомним, что завтра утром для журналистов состоится первый в этом году пресс-тур, посвященный уборке города от снега. При этом сам Алексей Орлов участвовать в нем не будет, а на все интересующие вопросы ответит заместитель председателя Комитета благоустройства Владимир Капустин. Отметим, что бывший глава города Александр Высокинский всегда лично контролировал работу коммунальных и служб благоустройства в устранении последствий непогоды.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Орлов усилит контроль за уборкой последствий снегопадов в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Орлов, комментарии, уборка снега, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети