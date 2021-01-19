Суд рассмотрел иск историка-расчленителя Соколова к бывшей сожительнице

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск историка Олега Соколова к его бывшей сожительнице Екатерине Пржигодзкой и ООО "ГПМ Развлекательное телевидение" (компания выпускает документальные проекты для видеоплатформы Premier). Иск был подан еще в сентябре 2020 года.

Иск был о защите чести, достоинства и деловой репутации. Соколов просил обязать ответчиков опровергнуть "порочащие сведения и возместить моральный вред".

"Суд Соколову в удовлетворении заявленных требований отказал", - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Фильм Premier назывался "Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона". Одним из главных спикеров стала Пржигодзская. Как и на выступлении в суде по делу об убийстве Анастасии Ещенко, Пржигодзская рассказала журналистам, что Соколов применял к ней насилие и однажды даже чуть не убил в ходе ссоры. Экс-доцент СПбГУ ее слова опровергал и обвинял в корыстности. Впрочем, на одном из заседаний он сообщил, что действительно поднимал на сожительницу руку: "Я грешный человек, дал ей пару раз пощечин".

В ноябре Соколов подавал аналогичный иск к Пржигодзской и Первому каналу – в эфире последнего девушка также рассказывала свою историю в программе Ксении Собчак. Историк требовал удалить материалы выпуска с сайта телеканала.

Напомним, на прошлой неделе защита историка подала апелляцию в Санкт-Петербургский городской суд. Наполеонист попытается обжаловать приговор районного суда, который приговорил его к 12,5 годам колонии строгого режима. Ранее Соколов признался в убийстве сожительницы, 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По данным суда, мужчина застрелил подругу, а потом расчленил ее тело и пытался утопить в реке Мойке.