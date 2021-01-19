В Югре и на Ямале вакцинация от коронавируса идёт по плану

В Югре и на Ямале продолжают, несмотря на трудности в соседних регионах, вакцинировать жителей от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге заканчивается вакцина "Спутник V". Аналогичные жалобы на недоступность "массовой вакцинации" поступали из Тюмени. Из Челябинской области сообщали, что вакцина закончится "на днях".

"Вакцинация от коронавируса продолжается в Югре: 95% из поступившей вакцины уже использованы, на этой неделе ожидается поступление еще 20 тысяч доз", - сообщил директор департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский на заседании регионального оперштаба по профилактике коронавируса.

На Ямале также продолжают ставить прививки.

"13 января в округ поступили 1,3 тыс. вакцин. Прививки ставят", - сообщили Накануне.RU в окружном депздраве.