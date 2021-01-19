Путин не поддержал льготы для пермских пенсионеров на проезд в общественном транспорте

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО Пермский край
Пермский проездной (2018) | Фото: Пресс-служба правительства и губернатора Прикамья

Путин не поддержал льготы для пермских пенсионеров на проезд в общественном транспорте

Пенсионеры Перми не получат льготу в виде бесплатного проезда на общественном транспорте в выходные и праздничные дни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета пермской гордумы по экономическому развитию отметил, что из всех категорий граждан, которым планируется предоставить льготы, пенсионеры — самая многочисленная. Более того, они уже имеют городские и краевые льготы.

А объем выпадающих доходов от такой меры составит порядка 348 млн руб. и понимания, из каких источников получится покрыть такую сумму, у городских властей пока нет.

Напомним, год назад мэрии было предложено проработать вопросы предоставления бесплатного проезда на муниципальных маршрутах учащимся 1- 4 классов, пенсионерам по выходным и праздничным дням, а также скидки по оплате проезда на муниципальных маршрутах членам малоимущих многодетных семей.

Однако администрация предложила перенести рассмотрение вопроса на конец февраля текущего года. По словам Анатолия Путина, необходимо провести дополнительные расчеты.

Отметим, что в конце 2020 года пермские власти недосчитались более 2 млрд руб. из-за реализации транспортной реформы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин не поддержал льготы для пермских пенсионеров на проезд в общественном транспорте

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественный транспорт, проезд, льготы, пенсионеры, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети