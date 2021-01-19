Путин не поддержал льготы для пермских пенсионеров на проезд в общественном транспорте

Пенсионеры Перми не получат льготу в виде бесплатного проезда на общественном транспорте в выходные и праздничные дни.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской думы, начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета пермской гордумы по экономическому развитию отметил, что из всех категорий граждан, которым планируется предоставить льготы, пенсионеры — самая многочисленная. Более того, они уже имеют городские и краевые льготы.

А объем выпадающих доходов от такой меры составит порядка 348 млн руб. и понимания, из каких источников получится покрыть такую сумму, у городских властей пока нет.

Напомним, год назад мэрии было предложено проработать вопросы предоставления бесплатного проезда на муниципальных маршрутах учащимся 1- 4 классов, пенсионерам по выходным и праздничным дням, а также скидки по оплате проезда на муниципальных маршрутах членам малоимущих многодетных семей.

Однако администрация предложила перенести рассмотрение вопроса на конец февраля текущего года. По словам Анатолия Путина, необходимо провести дополнительные расчеты.

Отметим, что в конце 2020 года пермские власти недосчитались более 2 млрд руб. из-за реализации транспортной реформы.