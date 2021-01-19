Первый вице-губернатор Виктор Мамин возглавил Федерацию дзюдо Челябинской области

Президентом Федерации дзюдо Челябинской области избран первый заместитель губернатора Виктор Мамин. Соответствующее решение было принято на внеочередной конференции организации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минспорта.

Попечительский совет Федерации возглавит Ирина Текслер.

"Основными направлениями работы нового состава Федерации дзюдо Челябинской области будут развитие и популяризация дзюдо в регионе, в том числе массового и детского дзюдо, спорта высших достижений, проведение спортивных мероприятий", - рассказали в министерстве.