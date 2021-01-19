19 Января 2021
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Общество Свердловская область
креков павел владимирович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Креков: Ни о какой остановке вакцинации в Свердловской области речи быть не может

В Свердловской области не будут приостанавливать вакцинацию населения от коронавируса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на брифинге во вторник заявил вице-губернатор Павел Креков.
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Напомним, сегодня стало известно, что в больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина от коронавируса "Спутник V". Как рассказал Креков, несмотря на это, "процесс идет дальше".

"Ни о какой остановке вакцинации речи быть не может. Как раз наоборот... Надо понимать, что промышленность работает в тех масштабах, в которых она работает. Но эти масштабы, безусловно, нарастают, и мы это видим", - сообщил вице-губернатор.

По его словам, за прошедший период регион получил около 15 тысяч доз вакцины.

"Это, конечно, очень немного, она уже практически вся сделана. Последние вакцины сегодня-завтра будут доделаны. Тем не менее, через несколько дней мы получим еще 60 тысяч доз, а через несколько дней - еще 60 тысяч. Следующие поставки будут измеряться уже сотнями тысяч", - заверил Павел Креков.

Как сообщало Накануне.RU, по официальным данным, число переболевших ковидом в Свердловской области приближается к 66 тысячам человек.

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Креков: Ни о какой остановке вакцинации в Свердловской области речи быть не может

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Теги: Креков, вакцинация, коронавирус, Свердловская область



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