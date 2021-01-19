19 Января 2021
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Общество Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов (2020) | Фото: Накануне.RU

С почином. Орлов получил первое прокурорское представление - из-за плохой уборки города

Прокуратура Екатеринбурга внесла представление временно исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову с требованием об устранении нарушений, связанных с некачественно зимней уборкой города. Для чиновника оно стало первым в новой должности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе организованной проверки по исполнению администрацией обязанностей по содержанию автомобильных дорог, были выявлены многочисленные недостатки улично-дорожной сети. Так, было зафиксировано наличие рыхлого снега и зимней скользкости на покрытии проезжей части после окончания снегопада. А также - снежные валы на бортовом камне, снежные валы ближе 10 м от пешеходных переходов и ближе 20 м от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств.

"В силу требований действующего законодательства, содержание дорог местного значения, которое также предполагает снегоочистку и расчистку автомобильных дорог от снежных заносов, борьбу с зимней скользкостью, уборку снежных валов с обочин, регулярную очистку от снега и льда элементов обустройства, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек, возложено на орган местного самоуправления - администрацию Екатеринбурга", - напомнили Орлову в прокуратуре, добавив, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения.

Теперь в планах прокуратуры, взявшей ситуацию под личный контроль, проводить проверки на системной основе в течение всего зимнего периода.

В это же время администрация Екатеринбурга организовала первый пресс-тур, посвященный уборке снега. Но уже через 13 минут после объявления аккредитация была закрыта в связи с якобы "нехваткой мест". И это при том, что на пресс-тур даже не заявлен сам Алексей Орлов или хотя бы кто-то из его заместителей, а на все вопросы будет отвечать заместитель председателя комитета благоустройства Владимир Капустин. Отметим, что бывший глава города Александр Высокинский всегда лично выезжал проверять работу коммунальных и служб благоустройства.

Напомним, что екатеринбуржцы продолжают винить Орлова в ДТП на заснеженных дорогах города.

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С почином. Орлов получил первое прокурорское представление - из-за плохой уборки города

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Теги: Орлов, прокуратура, уборка снега



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