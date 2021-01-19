Песков назвал ерундой утверждения, что Путин боится Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о ситуации вокруг Алексея Навального после его возвращения из Германии.

В Кремле заявили, что для задержания блогера были все основания. "Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Также Песков опроверг утверждение, что Владимир Путин его боится, назвав это "полной ерундой".

"В целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря.

Песков добавил, что "это не имеет никакого отношения к президенту РФ и это никак нельзя ассоциировать с президентом".

Напомним, создателя ФБК Алексея Навального задержали после прилета из Германии в аэропорту Шереметьево. Накануне Навальный был арестован на 30 суток, до 15 февраля 2021 года. 2 февраля Симоновский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство об отмене условного наказания оппозиционера.