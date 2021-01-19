В Госдуме предложили помочь с вакцинацией ЛНР, ДНР и Приднестровью

В Госдуме предложили помочь провести вакцинацию на территории непризнанных республик. Член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил направить в правительство запрос на оказание помощи с вакцинацией в ЛНР, ДНР, в Приднестровье, а также в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, где сейчас размещен российский миротворческий контингент. При этом он не упомянул ни Абхазию, ни Южную Осетию. По мнению Затулина, кроме России перечисленным им регионам "никто не поможет".