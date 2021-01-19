В Пермском крае проводят масштабную вакцинацию от COVID-19: есть очереди на прививку

В Пермском крае готовы к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции, стартовавшей в начале недели по всей стране, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В регионе 21 медучреждение готово к проведению вакцинации, в том числе обеспечены необходимым холодильным оборудованием, проведено обучение персонала. К восьми больницам и поликлиникам, в которых уже делают прививки, с 20 января добавятся медицинские организации в Чусовом, Кудымкаре, Кунгуре, Лысьве, Соликамске, Добрянке, Нытве, Краснокамске, Чернушке, Пермском районе.

С 25 января прививать жителей начнут в лечебных учреждениях Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Березовки, Орды, Верещагино, Очера, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи, Гайнов, а также в ООО "Городская поликлиника", медцентре "Философия красоты и здоровья", больнице РЖД в Перми. Таким образом, всего в Пермском крае планируется задействовать в массовой вакцинации населения 46 медорганизаций, в том числе 3 частные, сообщили в краевом Министерстве здравоохранения.

Глава региона Дмитрий Махонин заявил, что в ближайшее время в регион поставят более 100 тыс. доз вакцины.

"Да, сейчас наблюдается небольшая очередь в некоторых учреждениях, порядка двух недель, но это объяснимо: все зависит от ритмичности и объемов поставки нам вакцины. Мы очень ждем новых партий и рассчитываем, что до конца года 1,2 млн жителей края будут вакцинированы", – подчеркнул Дмитрий Махонин.



Запись на иммунизацию ведется через регистратуры поликлиник, "горячие линии". Кроме того, встать в очередь на вакцинацию можно на портале госуслуг в разделе "Запись к врачу" (сервис работает в тестовом режиме, полноценный запуск – 31 января) и на региональном портале "K врачу".

Отметим, что в больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина от коронавируса. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Как пояснили в оперштабе, массовая вакцинация в Свердловской области стартовала пару недель назад и пока только набирает свои обороты