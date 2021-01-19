Представителям коренных народов Севера на Ямале разрешат добывать в 6,3 раза больше рыбы

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа увеличило объемы сиговых рыб, которые разрешено добывать представителям коренных малочисленных народов Севера. Так, по сравнению с прошлым годом, когда объем не должен был превышать 180 т. чира, сига-пыжьяна, омуля и пеляди в год, разрешено добывать 1 тыс. 135 т. рыбы, что в 6,3 раза больше.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства, распределение квот на рыболовство для коренных жителей Севера – это ежегодная процедура, осуществляемая в соответствии с приказом Минсельхоза России. Перед этим органы власти округа самостоятельно проводят сбор заявок от коренного населения.

В прошлом году квоты на традиционное рыболовство получили 2 тыс. 263 заявителя из числа коренных жителей и их общин. В этом же году квоты уже предоставлены 1 тыс. 674 заявителям. В среднем на одного заявителя в текущем году придется свыше 2, 5 тыс. кг "белой" и "черной" рыбы, в которую входят щуки, налим, язь и другие. При этом, объемы данного вида рыб заявители должны указать сами.

"Уже открыт прием заявок на традиционное рыболовство в 2022 году, который продлится до 1 сентября текущего года. Желающим получить возможность легально осуществлять вылов рыбы необходимо подать заявку. Это можно сделать при личном обращении в департамент АПК, через отделы по делам коренных малочисленных народов Севера в муниципалитетах округа, а также через портал государственных услуг", - рассказала заместитель директора департамента АПК ЯНАО Любовь Охман.

Напомним, что квота на рыболовство позволяет представителям коренных малочисленных народов Севера добывать сиговые виды рыб свободно и бесплатно, с соблюдением всех правил. Подать заявку можно как в электронном, так и бумажном виде. Подробная инструкция, а также документ для заполнения можно скачать на сайте департамента АПК ЯНАО.