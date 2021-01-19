"У граждан много вопросов": Путин пожурил Миллера за снижение темпов газификации

Владимир Путин сегодня провел видеовстречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На фоне слухов про "непродление контракта" Миллера весной этого года, президент пожурил руководителя газовой компании за снижение темпов газификации страны.

Глава государства попросил Миллера доложить по нескольким вопросам, но газификацию внутри страны назвал "самым основным". "Вопросов на этот счет у граждан очень много. В какой-то момент темпы газификации снизились, и люди хотят знать о планах на этот счет.

Миллер заявил, что программа по подписанию соглашений с регионами выполнена. Компания намерена в три раза увеличить инвестиции в эту сферу и к 25-му году полностью газифицировать 35 регионов. "Это 90,1% от технически возможной сетевой газификации. К 30-му году она будет завершена на 100% от возможной. Регионы набирают совершенно новые темпы работы", - заверил глава компании.

Путин также спросил о тарифах для внутреннего и внешнего рынков.

"В 2020 году было сложно энергетике, особенно в первой половине года. Мы фиксировали снижение потребления и уровня цен. Во второй половине года рынки стабилизировались, объемы второго полугодия являются хорошими, стали восстанавливаться цены. Был исторический рекорд в октябре по поставке в дальнее зарубежье. Спрос на российский газ на европейских рынках стабилен и возрастает. Объемы добычи позволяют полностью обеспечивать спрос на внутреннем и зарубежном рынках. Внутреннее тарифное регулирование - здесь решение принимает ФСТ, сегодняшний уровень позволяет соблюдать социальную ориентацию газовой отрасли", - заявил Миллер.

Отдельно он рассказал о поставках газа в Китай. По словам главы "Газпрома" поставки идут сверх контрактов. "Суточные поставки в отдельные дни превышали контрактные обязательства на 25%", - похвастался Миллер и добавил, что на китайском рынке объем спроса все равно превышает зафиксированные параметры 30-летнего контракта.

Что касается проекта "Сила Сибири-2", то сейчас по нему начаты проектно-изыскательские работы на территории РФ. "Разрабатывается техническо-экономическое обоснование монгольского маршрута, создается компания-оператор для прокладки в Монголии. Уже сейчас можно сказать, что проект технически выполним и рентабелен с экономической точки зрения", - заключил Миллер.