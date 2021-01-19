19 Января 2021
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Экономика В России Москва
миллер алексей борисович председатель правления оао газпром (2013) | Фото: Накануне.ru

"У граждан много вопросов": Путин пожурил Миллера за снижение темпов газификации

Владимир Путин сегодня провел видеовстречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. На фоне слухов про "непродление контракта" Миллера весной этого года, президент пожурил руководителя газовой компании за снижение темпов газификации страны.
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Глава государства попросил Миллера доложить по нескольким вопросам, но газификацию внутри страны назвал "самым основным". "Вопросов на этот счет у граждан очень много. В какой-то момент темпы газификации снизились, и люди хотят знать о планах на этот счет.

Миллер заявил, что программа по подписанию соглашений с регионами выполнена. Компания намерена в три раза увеличить инвестиции в эту сферу и к 25-му году полностью газифицировать 35 регионов. "Это 90,1% от технически возможной сетевой газификации. К 30-му году она будет завершена на 100% от возможной. Регионы набирают совершенно новые темпы работы", - заверил глава компании.

Путин также спросил о тарифах для внутреннего и внешнего рынков.

Владимир Путин Алексей Миллер(2021)|Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

"В 2020 году было сложно энергетике, особенно в первой половине года. Мы фиксировали снижение потребления и уровня цен. Во второй половине года рынки стабилизировались, объемы второго полугодия являются хорошими, стали восстанавливаться цены. Был исторический рекорд в октябре по поставке в дальнее зарубежье. Спрос на российский газ на европейских рынках стабилен и возрастает. Объемы добычи позволяют полностью обеспечивать спрос на внутреннем и зарубежном рынках. Внутреннее тарифное регулирование - здесь решение принимает ФСТ, сегодняшний уровень позволяет соблюдать социальную ориентацию газовой отрасли", - заявил Миллер.

Отдельно он рассказал о поставках газа в Китай. По словам главы "Газпрома" поставки идут сверх контрактов. "Суточные поставки в отдельные дни превышали контрактные обязательства на 25%", - похвастался Миллер и добавил, что на китайском рынке объем спроса все равно превышает зафиксированные параметры 30-летнего контракта.

Что касается проекта "Сила Сибири-2", то сейчас по нему начаты проектно-изыскательские работы на территории РФ. "Разрабатывается техническо-экономическое обоснование монгольского маршрута, создается компания-оператор для прокладки в Монголии. Уже сейчас можно сказать, что проект технически выполним и рентабелен с экономической точки зрения", - заключил Миллер.

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"У граждан много вопросов": Путин пожурил Миллера за снижение темпов газификации

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Теги: газификация регионов, владимир путин, газпром, алексей миллер



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