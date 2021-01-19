Еврокомиссия рассчитывает к лету вакцинировать 70% взрослого населения ЕС

Еврокомиссия планирует к лету вакцинировать от коронавируса до 70% взрослого населения ЕС. Об этом сообщает DPA.

Читайте также: Разработчики Pfizer оказывали давление в Европе ради сертификации

К марту в Брюсселе хотят достичь промежуточной цели - привить 80% людей старше 80 лет и медицинских работников. При этом как раз среди пожилых и наблюдается самая высокая смертность от вакцины.

В ближайшие дни будет одобрен соответствующий документ. Туда могут включить введение ковид-паспортов с привилегиями для их обладателей, сделавших прививку. Вопрос привилегий, например на посещение ресторанов, кинотеатров и т.п., может быт отдан на откуп странам ЕС.

Не все даже в ЕС одобряют идею сегрегации людей по "прививочному статусу". Так, во Франции отвергли возможность требования "паспорта вакцинации" для допуска на авиарейсы. Также эту идею раскритиковала Румыния.

Пока вакцинация в ЕС остается добровольной, подтвердил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. При этом он заявил, что вся информация о пациентах будет собираться в цифровом виде.

Напомним, после прививки вакцинами Moderna или Pfizer в США умерли 55 человек, в Норвегии - 29, в Германии - 10. Также смерти от вакцины зафиксированы в Израиле, Швейцарии, Португалии.

Как пишет DW, пока европейцы не горят желанием вакцинироваться. Так, в Германии к этому готово около половины населения, во Франции - около 40%, в Австрии - около трети. В Швеции около 60% против вакцины.