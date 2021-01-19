Исполнители убийства Япончика заочно арестованы

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух исполнителей убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

Это Астамур Бутба и Нугзар Папава, по данным следствия, они находятся в Абхазии.

Им заочно предъявлены обвинения в совершении убийства в составе организованной группы и незаконном хранении оружия. Оба фигуранта объявлены в международный розыск, прорабатывается вопрос об их экстрадиции в Россию.

По версии следствия, Бутба в июле 2009 года с использованием снайперской винтовки из кузова грузового автомобиля произвел выстрел в Иванькова.

Папава в этот момент также находился на месте происшествия, но был в другой, угнанной автомашине. Он прикрывал отход киллера.

Напомним, что 69-летний Вячеслав Иваньков был ранен в результате покушения 28 июля 2009 года. Неизвестный выстрелил Иванькову в живот из снайперской винтовки, когда тот выходил из московского ресторана "Тайский слон". 9 октября 2009 года он скончался в больнице. Позже журналисты узнали, что киллер, стрелявший в Иванькова, убит.

Также сообщалось, что незадолго до покушения Иваньков, проживавший за рубежом, приехал в Россию, чтобы разрешить конфликт между группировками Тариэла Ониани и Аслана Усояна (он же Дед Хасан). По информации "Газеты", предпочтение Япончик отдал Усояну. Дед Хасан, напомним, также был убит.