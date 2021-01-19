"Росатом" не подтвердил информацию об установке скульптур Берии на ВДНХ

В "Росатоме" опровергли информацию об установке скульптур наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии на ВДНХ.

"Это не точная информация. Никаких скульптур Лаврентия Берии на ВДНХ не будет", - сказал радиостанции "Говорит Москва" директор департамента коммуникаций "Росатома" Андрей Черемисинов.

Ранее СМИ сообщили, что фигуры появятся в рамках выставки, посвященной атомному проекту СССР. Представитель Росатома напомнил журналистам, что Берия возглавлял проект по созданию отечественной атомной бомбы.

Отмечалось, что за создание экспозиции "Росатом" заплатит 1,28 млрд рублей ООО "Атомэкспо".

Планировалось, что также будут выставлены скульптуры академиков Игоря Курчатова, Юлия Харитона и Виталия Хлопина, генерал-лейтенанта госбезопасности Авраамия Завенягина и генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова.