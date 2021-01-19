Экс-сотрудница микрофинансовой организации предстанет перед судом за хищение более 40 миллионов

Свердловчанка, ранее работающая в микрофинансовой организации, предстанет перед судом по обвинению в чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах) и п. "г" ч. 3 ст. 158 (кража, совершенная в крупном размере). За весь период своей недобросовестной деятельности, уроженка Свердловска похитила свыше 40 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, обвиняемая устроилась в организацию в 2015 г. Тогда у нее и возник план легкой наживы, для которого она использовала малообеспеченных граждан, не осведомленных об ее преступных намерениях.

У мошенницы было сразу несколько способов заполучить деньги организации. В одном из них она обманывала граждан, сообщая, что те могут улучшить свою кредитную историю в рамках акции, якобы проводимой микрофинансовой организацией. Тогда она убеждала граждан оформить займы, материально стимулируя заемщиков передачей части денег. При этом обвиняемая обещала заемщикам самостоятельно погасить их обязательства по договору.

Иногда свердловчанка жаловалась знакомым на нехватку денег на лечение, что также являлось ложью. Так она уговаривала их оформить займы в офисе микрофинансовой организации, обещая заемщикам произвести оплату по договорам займа в полном объеме. При этом злоумышленница всегда обращала полученные средства в свою пользу и далее распоряжалась ими по своему усмотрению.

Помимо этого экс-сотрудник микрофинансовой организации неоднократно использовала паспортные данные клиентов, от имени которых формировала заявки без их ведома и в их отсутствие: сама подписывала оригиналы договоров от имени лиц с подражанием их почерка и подписи. Таким образом мошенница «заработала» 40,2 млн руб. только с мая 2018 по ноябрь 2019 гг. После того, как свердловчанке вручат обвинительное заключение, уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.