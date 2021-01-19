В Магаданской области медикам пригрозили увольнением за отказ от вакцинации

Министерство здравоохранения Магаданской области разослало по всем медучреждениям региона приказ "Об организации массовой иммунизации населения от новой коронавирусной инфекции". До 30 января предписано вакцинировать всех медиков, а тех, кто откажется, отстранить от работы. Об этом сообщает "Весьма".

Не прививаться разрешено лишь тем, кто переболел вирусом или имеет антитела. Тех, кто имеет противопоказания к вакцинации, перевести на другие работы, где нет риска заболеть коронавирусом. По информации издания, далеко не все медработники региона хотят колоть себе вакцину, и с ними ведется "разъяснительная работа".

При госпитализации пациентов с другими болезням нужно рекомендовать им сделать прививку от коронавируса, сказано в документе.

Интересно, что в регионе было зафиксировано 7,5 тыс. случаев заражения (из 140 тыс. проживающих в регионе), из них более 7 тыс. выздоровели и 75 человек умерли. При этом только за счет низкой рождаемости население региона сокращается более чем на 300 человек в год.

Согласно ФЗ от 17.09.1998 №157-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", ряд работников действительно могут уволить за отсутствие требуемых прививок. Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством федеральным органом исполнительной власти.

Ведущая Александра Машкова-Благих пишет, что в этом случае работнику для защиты своих прав нужно попросить письменное указание привиться и обратиться в случае необходимости в трудовую инспекцию и прокуратуру.

"Если вас уволят на основании отсутствия вакцины от ковида - трудовая инспекция ваш лучший друг. Прямо сейчас изучите информацию в интернете и поймите, что работники в нашей стране весьма защищены от увольнения. Если любой работодатель уволит вас по подобной причине - это ад для него. Короче. Вас просто берут на понт", - написала она.

Она считает, что работодатель просто перекладывает свою проблему (обеспечить охват вакцинацией) на плечи людей, пытаясь взять их на испуг. И при сопротивлении давление прекращается. Например, недавно в Серпухове учителя массово отказались от вакцинации. После этого местные власти заявили, что заставлять они никого не будут и это дело добровольное. Был даже выпущен даже специальный документ, подтверждающий, что увольнения за отказ не предусмотрены.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой написал на своей странице, что получил уже десятки обращений с историями о том, что людей заставляют вакцинироваться едва ли не под угрозой увольнения.

"Вакцинация – это личное решение каждого человека, это дело добровольное. Загонять насильно людей на прививку – недопустимо. Если же все-таки вы столкнулись с давлением со стороны работодателя, то советую обратиться в прокуратуру, так как это является прямым нарушением закона", - заявил он.