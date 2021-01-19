Сенатор от Прикамья взял "на карандаш" ситуацию вокруг банкротящегося оборонного завода имени Дзержинского

Ветераны пермского оборонного завода имени Дзержинского обратились к сенатору от Прикамья Алексею Пушкову с просьбой предотвратить банкротство завода. В начале февраля политик пообещал приехать в Пермь и очно встретиться с активистами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы провели собрание ветеранов и действующих сотрудников предприятия. Решили, что надо обратиться к сенатору от Пермского края Алексею Пушкову. Предмет разговора – никак не списывают долги предприятия по кредитам. 13 января состоялась онлайн-встреча с Пушковым. Мы после этого написали обращение, основная просьба – помочь остановить банкротство завода. Успели собрать подписи. Ждём ответа. В начале февраля Пушков должен приехать в Пермь и, возможно, примет нас очно. На завод пришёл большой гособоронзаказ", - рассказал Накануне.RU один из автором обращения, ветеран завода Виктор Силин.

29 января на заводе состоится собрание кредиторов, которое решит судьбу предприятия.

Напомним, завод им. Дзержинского находится в состоянии банкротства с 2006 года. Предприятие накопило почти 34 млн руб. долга перед компаниями "Новогор-Прикамье" и "Пермводоканал" - которые и стали инициаторами банкротства. Конкурсное производство было введено в 2009 г.

По состоянию на август прошлого года общая сумма задолженности ЗиДа составляет 785 млн руб. Задолженность перед кредиторами, которые включены в реестр, на 29 августа прошлого года составляет более 392,1 млн руб. Основной из них — федеральная налоговая служба, которая контролирует более 88% голосов.

Как сообщало Накануне.RU, ранее с проблемами предприятия решил разобраться губернатор края Дмитрий Махонин. По его словам, "мы (власти) годами занимались культурой, вместо того, чтобы заниматься промышленностью". Вместе с тем положение завода до сих пор остается трудным.