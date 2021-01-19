"Больные люди, наркоманы, проститутки": Жириновский охарактеризовал сторонников Навального

Владимир Жириновский жестко высказался об Алексее Навальном и его сторонниках.

"У нас есть человек по фамилии Навальный, он много лет ведет антигосударственную политику. Где он когда-нибудь работал? Такие как Навальный занимаются тем, что принимают все меры к разрушению государства.

Каков подлец! Встречают его лучше, чем президента любой страны. Понятно, что человек "оттуда", человек завербован уже давно. Противно о нем говорить. Находятся те, кто поддерживают его. Больные люди: наркоманы, проститутки!

Таких, как Навальный, надо разоблачать. Но надо прекратить любую общественную деятельность таких людей. Потом проливаются реки крови, если мы вовремя не арестовываем вождей и революционеров", - заявил лидер ЛДПР на открытии весенней сессии Госдумы.

Жириновский призвал посадить Навального в тюрьму на 20 лет и "отправить далеко-далеко от Москвы, на север, в тундру, где птицы замерзают налету и падают на землю".

"Он лидер оппозиции идиотов и больных людей", - заявил Жириновский.

Также он предложил лишить Навального родительских прав.

В конце выступления депутат высказал мнение, что Навального вряд ли отравили, потому что "если тебя отравили, то тебя сразу в морг везут".

Его точку зрения поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который назвал Навального "наймитом" иностранных спецслужб и заявил, что тому не место в политике и органах власти.