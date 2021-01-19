19 Января 2021
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Экономика Свердловская область
Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловское правительство само у себя арендует резиденцию Куйвашева за 52 миллиона

ГУП "Монетный щебеночный завод", которому принадлежит московская резиденция губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сдает правительству региона особняк в аренду за 52 млн руб. в год. Об этом сообщают 66.RU со ссылкой на портал госзакупок. Интересным в этой истории является тот факт, что учредителем ГУПа является МУГИСО (министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области), что, по сути, замыкает круг. Таким образом, ежегодно правительство Среднего Урала арендует у себя же резиденцию в несколько десятков миллионов.

Напомним, что трехэтажный особняк площадью в 3,3 тыс. квадратов находится в Хамовниках, недалеко от храма Христа Спасителя. Помимо всего прочего, ГУП "Монетный щебеночный завод" и ранее был замешан в весьма странной схеме закупок, которая в 2012 г. вызвала много вопросов.

В то время ГУП, много лет считающееся убыточным, приобрело медиахолдинг "4 канал", который недавно вошел в ТВ-холдинг, за 257 млн руб. Для этого предприятие получило в СКБ-Банке кредит на 190 млн руб. под 16,5% годовых вплоть до 2020 г. Таким образом, сумма выплаты должна была составить не менее 220 млн руб. Залогом послужили две квартиры в Москве общей площадью в 312 и 320 квадратов, по адресу ул. Нежинская, д. 14, кор. 5 кв. №1 и №2. Эти квартиры были приобретены ГУПом примерно в 2010-2011 гг. за 9 млн руб. каждая, однако уже в 2012 г. они оценивались в 10 раз дороже.

Сейчас же ГУП "Монетный щебеночный завод" приобрело московский особняк за 520 млн руб., взяв в кредит большую часть суммы под 12,5% годовых.

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Свердловское правительство само у себя арендует резиденцию Куйвашева за 52 миллиона

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Теги: ГУП, Московская резиденция, Куйвашев, МУГИСО, аренда



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