Профсоюз отстоял возврат НДФЛ прикамским медикам, работающим с COVID-19. Речь идет о десятках миллионов

Пермский профсоюз здравоохранения РФ отстоял возврат удержанного НДФЛ медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе профсоюза, в комитете с самого начала настаивали, что удержание НДФЛ с этих выплат незаконно.

"Специалисты крайкома проводили мониторинг по всем лечебным учреждениям Пермского края, в ходе которых было выявлено, что подобные удержания прошли в значительном количестве лечебных учреждений. Краевой комитет обратился в налоговую службу Пермского края с данным вопросом и получил ответ: "НДФЛ с Постановления 206-п не удерживается", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на это разъяснение, в ряде лечебных учреждениях выплачивать деньги медикам не торопились. Краевой профсоюз здравоохранения был вынужден обратиться в прокуратуру Прикамья, после чего в лечебных учреждениях были инициированы прокурорские проверки и вынесены предписания руководителям - выплатить удержанные НДФЛ.

"После пересчета в одном из учреждений города Перми медикам вернулось более 1,3 млн рублей. Если рассматривать Пермский край, то речь идет о десятках миллионов" - поясняют в профсоюзе.

Вернуть средства должны не только среднему, но и младшему медицинскому персоналу. Если в каких-то учреждениях выплаты медикам не были произведены - необходимо обратиться в профсоюзную организацию.