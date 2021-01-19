Профсоюз отстоял возврат НДФЛ прикамским медикам, работающим с COVID-19. Речь идет о десятках миллионов

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
врачи, медработники, коронавирус, защитный костюм (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Профсоюз отстоял возврат НДФЛ прикамским медикам, работающим с COVID-19. Речь идет о десятках миллионов

Пермский профсоюз здравоохранения РФ отстоял возврат удержанного НДФЛ медикам, работающим с коронавирусными пациентами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе профсоюза, в комитете с самого начала настаивали, что удержание НДФЛ с этих выплат незаконно.

"Специалисты крайкома проводили мониторинг по всем лечебным учреждениям Пермского края, в ходе которых было выявлено, что подобные удержания прошли в значительном количестве лечебных учреждений. Краевой комитет обратился в налоговую службу Пермского края с данным вопросом и получил ответ: "НДФЛ с Постановления 206-п не удерживается", - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на это разъяснение, в ряде лечебных учреждениях выплачивать деньги медикам не торопились. Краевой профсоюз здравоохранения был вынужден обратиться в прокуратуру Прикамья, после чего в лечебных учреждениях были инициированы прокурорские проверки и вынесены предписания руководителям - выплатить удержанные НДФЛ.

"После пересчета в одном из учреждений города Перми медикам вернулось более 1,3 млн рублей. Если рассматривать Пермский край, то речь идет о десятках миллионов" - поясняют в профсоюзе.

Вернуть средства должны не только среднему, но и младшему медицинскому персоналу. Если в каких-то учреждениях выплаты медикам не были произведены - необходимо обратиться в профсоюзную организацию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Профсоюз отстоял возврат НДФЛ прикамским медикам, работающим с COVID-19. Речь идет о десятках миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: НДФЛ, врачи, профсоюз, пациенты, медработники, выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети