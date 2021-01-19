19 Января 2021
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Фоторобот подозреваемого в убийстве женщины и ее дочери в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: В.Н. Горелых

Полиция обещает награду за гаджеты, пропавшие после двойного убийства в Нижнем Тагиле

Свердловская полиция выплатит 100 тысяч рублей за информацию об украденных гаджетах при совершении двойного убийства в Нижнем Тагиле.
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Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, речь идет о расправе над молодой женщиной и ее 15-летней дочерью в октябре 2018 года. По его данным, тяжкое преступление было совершено в одной из квартир на Ленинградском проспекте.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщики уголовного розыска установили, что из жилища пропали планшет Samsung SM-T210 с серийным номером RF2DAOLNCTX в корпусе белого цвета с надписью Hello Kitty, а также ноутбук Lenovo с серийным номером G580 WBO7066248 в корпусе черного цвета. На данный момент убийство пока не раскрыто. Оперуполномоченные прорабатывают до мельчайших деталей все имеющиеся зацепки", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас органы внутренних дел просят всех, кто может владеть сведениями о местонахождении ноутбука и планшета, сообщить об этом. Контактные телефоны: дежурная часть ГУ МВД России по Свердловской области - 8 (343) 358-71-61 или ОВД Нижнего Тагила - 8 (3435) 97-60-02. Как заверил Валерий Горелых, анонимность гарантируется.

Напомним, ранее в полиции обещали выплатить миллион рублей за информацию, которая поможет выйти на след тагильского убийцы.

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Полиция обещает награду за гаджеты, пропавшие после двойного убийства в Нижнем Тагиле

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Теги: полиция, убийство, гаджеты, Нижний Тагил



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