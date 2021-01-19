Еще двух дежурных диспетчеров задержали по делу о сходе лавины в Норильске

В Красноярском крае задержали еще двух сотрудников Единой дежурно-диспетчерской службы Норильска по уголовному делу о халатности, которое возбудили после схода лавины на турбазу "Гора Отдельная".

Кроме того, как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, возбуждено новое уголовное дело - в отношении сотрудников администрации.

Напомним, трагедия случилась вечером 8 января в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". Около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли три человека, а 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. Ранее был задержан оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы Норильска. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, задержан начальник управления ГО и ЧС администрации города.