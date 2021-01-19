Зюганов назвал Навального "Гапоном номер два"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал Алексея Навального "Гапоном номер два", намекая на миссию провокатора, с которой оппозиционер вернулся из Германии.

Примечательно, что в Госдуме, кажется, подхватили манеру Путина и не называют Навального по имени. Так, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, назвал создателя ФБК "человеком, присланным нам Германией". Его находкой воспользовался выступивший следом Зюганов, который назвал оппозиционера "Гапоном номер два" и отметил, что в планы Навального не входит ничего, кроме устройства в России майдана.

Напомним, Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии в воскресенье. Он был задержан в аэропорту Шереметьево и провел ночь в отделении полиции. Там же в понедельник прошло выездное заседание Химкинского суда, который оставил оппозиционера под арестом на 30 суток. Этот срок Навальный проведет в СИЗО "Матросская тишина".