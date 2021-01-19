19 Января 2021
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лидер французского &quot;Национального фронта&quot; Марин Ле Пен (2014) | Фото:http://www.islam.ru

Ле Пен возмутилась ковид-паспортами

Глава французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила резко против ковид-паспортов, дающих их обладателям право на ряд привилегий. Об этом сообщает BFM TV.

По ее словам, это посягательство на личные свободы граждан. Также неизвестно точно, гарантирует ли прививка то, что привитый не будет переносчиком вируса.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России "ковид-паспортов".

"Это все здорово, это совсем новый мир", - сказал он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против этой затеи, назвав ее дискриминационной. Некоторые депутаты Госдумы считают так же. Многие эксперты называют разделение людей по "прививочному статусу" сегрегацией и шагом к кастовому обществу. Однако глава глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на Гайдаровском форуме, что "мы к этому идем".

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Ле Пен возмутилась ковид-паспортами

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Теги: Ле Пен, ковид-паспорт



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