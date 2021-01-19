В парламенте Новосибирской области проанализировали - как работает региональный закон о пунктах приема древесины

Оборот древесины в Новосибирской области снова в центре внимания депутатов регионального парламента. Накануне комитет Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям знакомился с работой пунктов по заготовке и обработке древесины, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗакСо Новосибирской области, упорядочение оборота древесины на территории региона в конце 2019 года был принят закон «Об организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Новосибирской области и о внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области».

Закон обязал владельцев пунктов приема и отгрузки древесины поставить их на учет в соответствующих структурах областной власти. Также был определён порядок приема и отгрузки древесины, список документов, позволяющих проверить количество древесины, место и легальность ее заготовки, соответствие разрешенного объема заготовленной древесины фактическому. Владельцы пунктов приема и отгрузки древесины обязали ежемесячно предоставлять отчет о принятой и отгруженной древесине.

«Опыт Иркутской области показывает, что за время реализации закон позволил сократить незаконную заготовку древесины на 40%», – говорил во время принятия закона депутат Олег Подойма. «Хороший закон, но его нужно было принять лет 10 назад», - высказал тогда своё мнение спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

По итогам годичного применения закона был проведен анализ его исполнения. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов сообщил, что сейчас в Новосибирской области действуют 243 пункта, выдано 255 свидетельств о постановке на учёт, выдано 16 отказов в постановке на учёт, 12 пунктов сняты с учёта на основании заявлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Реализацию закона, по его словам, осложняет отсутствие у специалистов министерства, осуществляющих федеральную лесную охрану, полномочий на осуществление проверочных мероприятий на землях иных категорий, нежели земли лесного фонда. Чтобы обеспечить соблюдение законодательства, направляется информация в районные прокуратуры о пунктах приёма, действующих без разрешительных документов. Сотрудники районных прокуратур совместно со специалистами отделов лесных отношений проверили 103 пункта. По результатам проверок сотрудниками прокуратуры вынесено 10 представлений об устранении выявленных правонарушений. Возбуждено 22 дела об административных правонарушениях. Материалы об административных делах поступили в отделы лесных отношений министерства, по итогам их рассмотрения 21 должностное лицо привлечено к административной ответственности, 12 нарушителям сделано предупреждение, девяти правонарушителям выписаны штрафы на общую сумму 360 тысяч рублей. 18 нарушителей подали документы о постановке на учёт, трое прекратили свою деятельность, по одному идёт судебное разбирательство.

«Мы при подготовке заседания комитета обзвонили больше ста предпринимателей, занимающихся заготовкой леса, – поделился с коллегами-депутатами заместитель председателя комитета Денис Субботин. – Характерно, что большинство предпринимателей даже не знали о том, что этот закон вступил в силу. До того момента, когда на незарегистрированный пункт приёма древесины приходила проверка и выписывала штраф. У меня предложение министерству природных ресурсов – давайте заранее оповещать участников рынка об изменениях правил. У нас же нет задачи их оштрафовать? Наша задача – сделать движение древесины понятным и прозрачным».

По мнению председателя комитета Александра Терепы, необходимо также более активное включение исполнительной власти на уровне района и поселения в информирование участников лесозаготовительной деятельности.

«Когда мы принимали это закон, было вообще непонятно, как он будет работать. Сейчас можно сказать одно – предприниматели у нас достаточно законопослушны, зарегистрировались почти все. Очень важный первый шаг сделан, - подчеркнул Денис Субботин. – Теперь надо понять, а действительно ли весь пиломатериал идёт через эти пункты на законных основаниях. Ближе к осени мы ещё раз попросим правительство рассказать о том, как происходит реальная работа на пунктах заготовки древесины».