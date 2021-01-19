Прокуратура объяснила сход лавины на Домбае принудительным спуском снега

Прокуратура подтвердила, что принудительный спуск снежной лавины вызвал неконтролируемый сход снежных масс на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии.

Выстрелы произвели сотрудники Домбайского военизированного противолавинного отряда ФГБУ "Северо-Кавказская военизированная служба по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы", сообщает прокуратура КЧР.

18 января лавина сошла с верхней части склона горы Мусса-Ачитара. По предварительным данным, погиб как минимум один человек - президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов. Поиски продолжаются – судьба минимум двоих человек остается неизвестной, всего под снегом оказалось более десятка человек, также поток снес несколько строений.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).