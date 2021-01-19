В Челябинске тушат пожар на территории фабрики по производству дверей

В Челябинске тушат пожар на территории фабрики "Краснодеревщик".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре на производстве по Свердловскому проспекту поступило в 12.25. Происходило горение в емкости для опилок, которая совмещена техническим трубопроводом с цехом деревообработки.

Из цеха самостоятельно эвакуировались 250 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

На месте организован штаб пожаротушения. Для ликвидации пожара привлечено 85 человек и 26 единиц техники.