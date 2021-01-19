"Хватит занимать позу страуса": Володин открыл весеннюю сессию в Госдуме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал не допустить иностранного вмешательства на выборах в парламент в сентябре этого года.

"Пытаться вмешиваться как и прежде будут. Во главе процесса – США и их союзники НАТО. Но этих демократических стандартов, которые они пытаются насаждать, у самих США нет. Их избирательная система архаична, в ней нет открытости, она неподконтрольна обществу. Нет института международных наблюдателей. Голосование по почте не выдерживает никакой критики, - заявил Володин на открытии весенней сессии в Госдуме. - Государство с таким непрозрачным избирательным процессом не имеет права что-либо навязывать другим странам, тем более вмешиваться в избирательный процесс".

"В США глубокий раскол общества, в основе которого вражда, развязанная по всей стране. Элита много лет сталкивала между собой людей по политическим предпочтениям, по расовому, религиозному и гендерному признаку. Мы всегда были против этого и считаем, что это недопустимо. Мы всегда выступали против насильственных, неконституционных действий. А США наоборот эти процессы поощряли и поддерживали во многих странах мира", - добавил Володин.

Он заявил, что теперь в США появятся "настоящие политические заключенные", которые получат по 15-20 лет.

"Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 млн американцев, лишили фундаментального права – свободы слова. Ему запретили коммуникацию через крупнейшие социальные сети. И это не было решение суда. Мы против посягательства на свободу слова. И казалось бы – Бог с ними, пусть делают, что хотят. Но американские компании имеют монопольный характер в мире. Нам необходимо сделать все, чтобы в России международные технологические компании работали только в рамках нашего законодательства. Чтобы подобный беспредел со стороны американских социальных сетей не повторился на территории РФ", - продолжил спикер.

Он упомянул и Навального ("человек, засланный нам из Германии"), заявив, что происходящее с ним "демонстрирует скоординированные заранее действия других государств". Володин предложил комитету ГД по международным делам заставить международные организации проанализировать происходящее в США: "Хватит занимать позу страуса, делая вид, что ничего не происходит".

Но главным Володин считает предотвращение вмешательства из-за рубежа: "Наша партийно-политическая система, которую зачастую критикуют из-за рубежа, показывает свою эффективность. Этим она и не нравится. Партии в Госдуме вместе принимали законы для оказания помощи людям в период пандемии. Какие партии будут в будущей Думе – решать нашим гражданам. Мы должны защитить это их права от посягательств иностранных государств, как бы им не хотелось протащить своих представителей в наши органы власти. Граждане сделают свой выбор свободно, без давления извне".