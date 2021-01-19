Мурашко соврал в 6 раз о снижении летальности от коронавируса

Летальность от коронавируса в России с апреля снизилась более чем в три раза. Об этом на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, озвучивший ложную, судя по официальной статистике, информацию.

"Все было выстроено по принципу единых походов по терапии, что позволило нам фактически летальность снизить начиная с апреля до настоящего дня более чем в три раза. Это колоссальный успех по оказанию медицинской помощи", - похвастался министр.

Слова Мурашко не соответствуют действительности. Проще говоря, чиновник соврал. Летальность рассчитывается как отношение общего числа умерших к общему числу заразившихся, оно же число положительных тестов. Так вот в апреле летальность в России была около 0,8% и только 30 апреля достигла 1%. Напомним, тогда на этом основании власти неоднократно говорили о том, что летальность в России намного ниже, чем в других странах.

С мая летальность начала медленно расти, что продолжается до сих пор. К концу лета она установилась на уровне 1,7% и оставалась на нем до декабря. Сегодня она еще чуть выросла - до 1,8%.

Таким образом, летальность от (или из-за) коронавируса с апреля не снизилась в три раза, а выросла в два раза . То есть чиновник соврал в шесть раз! Для чего это было сделано, можно только предположить. Но одно предположение явно напрашивается. Дело в том, что летальность с апреля снизилась в три раза во всем мире. Так, к концу апреля она была 7%, сейчас чуть более 2%. Это произошло за счет расширения масштабов тестирования, в результате чего число заражений в знаменателе больше, а дробь, то есть летальность, - меньше. Некоторые эксперты не исключают, что реальная летальность еще в несколько раз ниже, но это лишь гипотеза. Официальная статистика оперирует официальными же данными. И то, что министр здравоохранения озвучил ложную информацию, свидетельствует об уровне его информированности. Он, видимо, спутал Россию с миром.

Тем более комичной выглядит попытка приписать этот "успех" действиям властей. Нужно ли это понимать так, что из-за действий властей летальность выросла в два раза, вопрос риторический. Но то, что министр здравоохранения не знает о реальной ситуации, бросает тень на власти в целом.

Отметим, что число смертей в России после снижения в новогодние праздники вновь увеличилось, однако в силу запаздывания по отношению к динамике заражений можно ожидать в ближайшее время снижения смертности. В среднем в день фиксируется чуть более 500 смертей от коронавируса по оперативным данным и около тысячи - по уточненным данным Росстата. Всего в стране сейчас умирают в день около 7 тысяч человек. То есть смерти, связанные с ковидом, составляют менее 15%.

Согласно оперативным данным, из-за коронавируса всего умерли 66 тыс. человек. По уточненным данным Росстата, на сегодняшний коронавирус стал основной причиной смерти почти 100 тыс. человек из 2,1 млн умерших (данные за декабрь и январь оценочные и получены в результате экстраполяции).