19 Января 2021
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Общество Свердловская область
Дмитрий Новоселов (2021) | Фото: t.me/rosselban

Куйвашев посмертно наградил свердловского врача, который боролся с COVID-19

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о присвоении звания Почетного гражданина Свердловской области главному врачу Красноуфимской районной больницы Дмитрию Новоселову.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, звание присвоено посмертно - Новоселов ушел из жизни после продолжительной болезни в конце 2020 года.

"Начавшийся 2021 год объявлен в Свердловской области Годом медицинского работника. Я уже не раз говорил и не устану повторять: наши медики стали настоящими героями. Они сражаются с COVID-19 в инфекционных госпиталях, выдерживают колоссальные нагрузки, оказывая уральцам экстренную и плановую помощь в условиях эпидемии. Делают все, чтобы из этого сложного для всех периода мы вышли с наименьшими потерями. И тем горше утрата, когда мы теряем самих врачей", - отметил Евгений Куйвашев.

совещание у Евгения Куйвашева(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

Дмитрию Новоселову было 53 года. Как напомнил губернатор, под его руководством Красноуфимская больница активно развивалась: появились детская поликлиника и новые подразделения, внедрялись цифровые решения и решались непростые вопросы.

Звание Почетного гражданина Свердловской области присвоено врачу за выдающиеся достижения в сфере здравоохранения, способствовавшие укреплению и развитию региона.

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Куйвашев посмертно наградил свердловского врача, который боролся с COVID-19

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Теги: Куйвашев, Новоселов, врач, звание



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