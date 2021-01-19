В очередь на вакцинацию записалось около 50 депутатов Госдумы - Володин

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

В очередь на вакцинацию записалось около 50 депутатов Госдумы - Володин

В Госдуме около 50 депутатов записалось на вакцинацию от коронавируса, сообщил на открытии весенней сессии спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На открытии сессии присутствовали 404 из 450 депутатов. По словам главы комитета по регламенту и контролю Ольги Савастьяновой, у всех отсутствующих имеются уважительные причины.

Володин отметил, что сегодня на пленарном заседании в гостевой ложе зала Госдумы впервые с начала пандемии появились журналисты.

"Мы возвращаемся поэтапно к привычным форматам работы", - заметил спикер. Он напомнил, что в Госдуме аккредитовано порядка тысячи журналистов – "самый большой журналистский пул".

Сейчас депутаты записываются на вакцинацию – записалось уже около 50 человек, рассказал Володин.  

Он напомнил, что в Госдуме около трети депутатов переболели или сделали вакцинацию, другими словами, имеют антитела. Главы фракций имеют иммунитет – Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) сделали прививки, а у лидера "Справедливой России" Сергея Миронова есть иммунитет после болезни.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В очередь на вакцинацию записалось около 50 депутатов Госдумы - Володин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вячеслав володин, госдума, открытие весенней сессии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 19.01.2021 12:30 Мск "Хватит занимать позу страуса": Володин открыл весеннюю сессию в Госдуме

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети