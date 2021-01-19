В очередь на вакцинацию записалось около 50 депутатов Госдумы - Володин

В Госдуме около 50 депутатов записалось на вакцинацию от коронавируса, сообщил на открытии весенней сессии спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

На открытии сессии присутствовали 404 из 450 депутатов. По словам главы комитета по регламенту и контролю Ольги Савастьяновой, у всех отсутствующих имеются уважительные причины.

Володин отметил, что сегодня на пленарном заседании в гостевой ложе зала Госдумы впервые с начала пандемии появились журналисты.

"Мы возвращаемся поэтапно к привычным форматам работы", - заметил спикер. Он напомнил, что в Госдуме аккредитовано порядка тысячи журналистов – "самый большой журналистский пул".

Сейчас депутаты записываются на вакцинацию – записалось уже около 50 человек, рассказал Володин.

Он напомнил, что в Госдуме около трети депутатов переболели или сделали вакцинацию, другими словами, имеют антитела. Главы фракций имеют иммунитет – Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР) сделали прививки, а у лидера "Справедливой России" Сергея Миронова есть иммунитет после болезни.