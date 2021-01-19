19 Января 2021
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Происшествия Челябинская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области задержали подростков, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков

На Южном Урале двух подростков подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в январе подростки 16 и 17 лет около деревни Круглое Красноармейского района приобрели наркотики массой более 950 гр., которое впоследствии намеревались сбыть.

Подростков задержали сотрудники ФСБ.

В ближайшее время подозреваемых изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

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В Челябинской области задержали подростков, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков

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Теги: подросток, наркотики, задержание,



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