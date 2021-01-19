В Челябинской области задержали подростков, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков
На Южном Урале двух подростков подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.
По версии следствия, в январе подростки 16 и 17 лет около деревни Круглое Красноармейского района приобрели наркотики массой более 950 гр., которое впоследствии намеревались сбыть.
Подростков задержали сотрудники ФСБ.
В ближайшее время подозреваемых изберут меру пресечения и предъявят обвинение.