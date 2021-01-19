19 Января 2021
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Общество Крым
Золотые ворота в Крыму (2020) | Фото: Накануне.RU

Крыму пообещали третий подряд сезон засухи

Этот год в Крыму снова будет засушливым. Хотя сейчас в регионе осадки, их не хватит, чтобы наполнить пересохшие водохранилища, передает "Интерфакс" со ссылкой на климатолога, доцента Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимира Рябова.
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По словам эксперта, на полуострове периоды засухи обычно длятся три-четыре года, после чего сменяются примерно таким же по времени влажным периодом.

"Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится", - предупредил климатолог.

Впрочем, ливневые осадки летом могли бы за считанные дни наполнить реки и водохранилища, но вероятность их прохождения не более 20-30%.

Напомним, с середины прошлого года в Крыму начали ограничения подачи воды – сначала в Симферополе и его пригородах, а затем и на южном берегу полуострова, где сосредоточено большинство курортов. Федеральное правительство разработало программу по решению проблемы водоснабжения в Крыму, но пока ее только начинают выполнять, на это уйдет несколько лет, да и о методах ликвидации дефицита воды эксперты до сих пор спорят.

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Крыму пообещали третий подряд сезон засухи

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Теги: крым, водоснабжение, севастополь, запас воды, засуха



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