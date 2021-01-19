Крыму пообещали третий подряд сезон засухи

Этот год в Крыму снова будет засушливым. Хотя сейчас в регионе осадки, их не хватит, чтобы наполнить пересохшие водохранилища, передает "Интерфакс" со ссылкой на климатолога, доцента Агротехнологической академии Крымского федерального университета Владимира Рябова.

По словам эксперта, на полуострове периоды засухи обычно длятся три-четыре года, после чего сменяются примерно таким же по времени влажным периодом.

"Засушливый период в этот раз начался в 2019 году, тогда мы уже недобрали осадков. В 2020 году ситуация усугубилась. Если основывать прогнозы на этой статистике, то 2021 год, к сожалению, тоже будет засушливым, поэтому рассчитывать на большое количество осадков даже в летний период не приходится", - предупредил климатолог.

Впрочем, ливневые осадки летом могли бы за считанные дни наполнить реки и водохранилища, но вероятность их прохождения не более 20-30%.

Напомним, с середины прошлого года в Крыму начали ограничения подачи воды – сначала в Симферополе и его пригородах, а затем и на южном берегу полуострова, где сосредоточено большинство курортов. Федеральное правительство разработало программу по решению проблемы водоснабжения в Крыму, но пока ее только начинают выполнять, на это уйдет несколько лет, да и о методах ликвидации дефицита воды эксперты до сих пор спорят.