19 Января 2021
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Происшествия Тюменская область
старики, пенсионеры (2012) | Фото:tub.rutube.ru

В Тюмени закрыт незаконный дом престарелых

В Тюмени закрыт работавший без лицензии дом престарелых, расположенный на улице Широтной, сообщили Накануне.RU в областной прокуратуре.

Проверку провели прокуратура Ленинского округа Тюмени, отдел полиции №1 городского УМВД, ГУ МЧС России по Тюменской области, региональные департаменты здравоохранения и социального развития. Как оказалось, жительница Тюмени без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица в арендуемом доме за деньги круглосуточно ухаживала за шестью пенсионерами.

В ходе проверки выявлены грубые нарушения правил пожарной безопасности. Среди нарушений – отсутствие автоматической пожарной сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Деревянный чердак не обработан огнезащитным составом. В результате принятых мер незаконная деятельность в доме прекращена, пожилые люди переданы родственникам.

Напомним, ранее закрыт аналогичный приют, располагавшийся в доме №1 по Рябиновой в Тюмени.

Трагедия разыгралась в подобной организации в Боровском 9 января. По данным следствия, в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми погибшими, которые жили у неё в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. Точный источник возгорания установит следствие. Расследование продолжается. Владелица пансионата арестована, ей предъявлено обвинение. Позже возбуждено второе уголовное дело – о халатности.

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В Тюмени закрыт незаконный дом престарелых

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Теги: дом престарелых, незаконная работа



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