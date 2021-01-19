Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей

Члену Совета Федерации, матери Ксении Собчак Людмиле Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей, сообщил телеграм-канал Mash.

С 2002 до 2010 года Нарусова была сенатором от Тывы, затем два года - от Брянской области. Далее последовали четыре года парламентского простоя, а в 2016 году она вернулась в Совфед и вновь стала сенатором от Тывы.

При этом с 2012 по 2016 год Нарусова получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор. При возвращении на работу она должна была сообщить об этом в Пенсионный фонд. Но член СФ этого не сделала, выплачивать надбавку ей продолжили, пока два года назад чиновники "внезапно не узнали сенаторов своей страны в лицо", пишет Mash. В итоге доплату отменили и требуют от Нарусовой вернуть деньги обратно.

Напомним, несколько лет назад Людмила Нарусова попала в рейтинг самых богатых федеральных чиновниц по версии Forbes. Исходя из данных деклараций за 2016 год, сенатор от Тывы в Совфеде заработала 28 млн рублей.

Нарусова прокомментировала данную информацию, заявив, что этот доход ею был получен в результате продажи квартиры покойного супруга Анатолия Собчака.