19 Января 2021
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Общество В России
Людмила Нарусова (2018) | Фото: Фонтанка.ру

Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей

Члену Совета Федерации, матери Ксении Собчак Людмиле Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей, сообщил телеграм-канал Mash.

С 2002 до 2010 года Нарусова была сенатором от Тывы, затем два года - от Брянской области. Далее последовали четыре года парламентского простоя, а в 2016 году она вернулась в Совфед и вновь стала сенатором от Тывы.

При этом с 2012 по 2016 год Нарусова получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор. При возвращении на работу она должна была сообщить об этом в Пенсионный фонд. Но член СФ этого не сделала, выплачивать надбавку ей продолжили, пока два года назад чиновники "внезапно не узнали сенаторов своей страны в лицо", пишет Mash. В итоге доплату отменили и требуют от Нарусовой вернуть деньги обратно.

Напомним, несколько лет назад Людмила Нарусова попала в рейтинг самых богатых федеральных чиновниц по версии Forbes. Исходя из данных деклараций за 2016 год, сенатор от Тывы в Совфеде заработала 28 млн рублей.

Нарусова прокомментировала данную информацию, заявив, что этот доход ею был получен в результате продажи квартиры покойного супруга Анатолия Собчака.

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Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей

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Теги: людмила нарусова, пенсия



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