19 Января 2021
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Общество Свердловская область
Снос здания ПРОМЭКТа (2021) | Фото: Накануне.RU

Здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге удалили из Яндекс.Карт

Здание ПРОМЭКТа, вокруг сноса которого разгорелся скандал с участием общественников и основателя корпорации "Маяк" Владимира Конькова, исчезло с Яндекс.Карт. Первой это заметила архитектор и противница сноса здания Полина Иванова.

Здание ПРОМЭКТ в Яндекс-карте(2021)|Фото: Яндекс-карты

Помимо Яндекс.Карт, здание на Декабристов, 20 и 20а также больше нельзя найти в поисковике на сайте 2ГИС, хотя если искать вручную ПРОМЭКТ все еще стоит. Иванова отмечает, что останки здания до сих пор находятся на месте.

Здание ПРОМЭКТ в 2GIS(2021)|Фото: 2gis.ruЗдание ПРОМЭКТ в 2GIS(2021)|Фото: 2gis.ru

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. В январе активисты написали открытое письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором попросили дать правовую оценку действиям застройщика – корпорации "Маяк".

Общественники боятся и того, что на месте ПРОМЭКТа появятся высотки. В свою очередь в корпорации "Маяк" Владимира Конькова прокомментировали возможное ограничение этажности строительства на участке.

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Здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге удалили из Яндекс.Карт

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Теги: ПРОМЭКТ, Маяк, строители, рабочие, Яндекс-карта, 2ГИС



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