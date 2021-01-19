Здание ПРОМЭКТа в Екатеринбурге удалили из Яндекс.Карт

Здание ПРОМЭКТа, вокруг сноса которого разгорелся скандал с участием общественников и основателя корпорации "Маяк" Владимира Конькова, исчезло с Яндекс.Карт. Первой это заметила архитектор и противница сноса здания Полина Иванова.

Помимо Яндекс.Карт, здание на Декабристов, 20 и 20а также больше нельзя найти в поисковике на сайте 2ГИС, хотя если искать вручную ПРОМЭКТ все еще стоит. Иванова отмечает, что останки здания до сих пор находятся на месте.

Напомним, разбор конструктивистского здания на улице Декабристов, 20 начался еще перед Новым годом и в праздники продолжился усиленными темпами, несмотря на поданное заявление на включение его в перечень объектов культурного наследия. В январе активисты написали открытое письмо министру строительства Свердловской области Михаилу Волкову и полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву, в котором попросили дать правовую оценку действиям застройщика – корпорации "Маяк".

Общественники боятся и того, что на месте ПРОМЭКТа появятся высотки. В свою очередь в корпорации "Маяк" Владимира Конькова прокомментировали возможное ограничение этажности строительства на участке.