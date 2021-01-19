В Свердловской области число переболевших ковидом приближается к 66 тысячам

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано еще 378 случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (138 случаев) и других муниципалитетов. Всего на сегодняшний день, по официальным данным, на Среднем Урале выявлено 65 тыс. 970 случаев новой коронавирусной инфекции.

За сутки в области было выписано 385 человек и скончались 18 заболевших ковидом. Общее число выписанных пациентов достигло 58 тыс. 419, скончались с начала пандемии 1 тыс. 839 свердловчан.

Напомним, сегодня стало известно, что в больницах Екатеринбурга заканчивается вакцина от коронавируса. Между тем, в середине декабря прошлого года свердловский вице-губернатор Павел Креков уверял, что вакцины хватит всем.