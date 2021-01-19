Торги не состоялись: в Прикамье не нашлось желающих купить поголовье свиней свинокомплекса "Пермский"

На торги по продаже поголовья свиней ООО "Свинокомплекс "Пермский" не поступило ни одной заявки. Торги признаны несостоявшимися, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация о торгах была размещена на Федресурсе. Поголовье свиней (88 тыс. голов) стало самым дорогим лотом аукциона. Начальная стоимость составляла 469 млн руб. Шаг аукциона был определен в 5%. Стадо является залогом ООО в пользу АО "Россельхозбанк", АО "Пермский свинокомплекс" и ООО "Ваш Аудитор".

Всего на аукцион было выставлено 12 лотов, на остальные 11 также не нашлось желающих. Помимо свиней планировалось продать оборудование предприятия: два щитовых холодильника, холодильную камеру, ошпаро-волососгонную машину, вакуум-упаковочную машину, подогреватель мазута, бокс микробиологической безопасности, устройство для очистки воздуха.

Не нашлось желающих приобрести лоты с дебиторскими задолженностями "Синергии" 455,9 млн руб. и свинокомплекса "Ударный" - 9,2 млн руб.

Напомним, АО "Пермский свинокомплекс" управляет одноименным краевым предприятием. До декабря 2017 г. комплекс арендовало ООО "Свинокомплекс "Пермский", подконтрольное омскому ЗАО "Группа "Синергия". Договор с ним был расторгнут, коллектив перешел на работу в АО "Пермский свинокомплекс".