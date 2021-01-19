Профильный комитет Госдумы выступил за введение "COVID-паспортов" в России

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о необходимости введения в России "ковид-паспортов".

По его словам, это "очень важное и нужное дело", данная информация необходима "для принятия управленческих и организационных решений", передает "Интерфакс".

Большие данные, пояснил парламентарий, помогают системе здравоохранения лучше контролировать ситуацию, маршрутизировать потоки пациентов и лекарственных препаратов.

При этом необходим строгий контроль доступа к персональным данным и медицинской информации, подчеркнул Морозов.

Напомним, не все в Госдуме одобряют идею введения ковид-паспортов. Член комитета ГД по охране здоровья Татьяна Соломатина считает, что что делить людей на привитых и непривитых неправильно, а предоставлять какие-то скидки привитым - это нарушение прав граждан.

Ранее сообщалось, что в Башкирии введут ковид-паспорта с рядом преимуществ для их обладателей. Многие эксперты называют разделение людей по "прививочному статусу" сегрегацией и шагом к кастовому обществу.