19 Января 2021
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врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Петербург снова обогнал Москву по количеству выявленных случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 262 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровело 3 002 026 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

Санкт-Петербург - 3281

Москва - 3115

Московская область - 1072

Нижегородская область - 471

Ростовская область - 392

Воронежская область - 391

Свердловская область - 378

Красноярский край - 322

Вологодская область - 305

Челябинская область - 302

Хабаровский край - 298

Пермский край - 297

Самарская область - 286

Республика Карелия - 282

Архангельская область - 261

Иркутская область - 259

Волгоградская область - 255

Саратовская область - 248

Ульяновская область - 245

Мурманская область - 244

Омская область - 237

Ставропольский край - 234

Приморский край - 231

Пензенская область - 227

Ленинградская область - 226

Кировская область - 224

Тверская область - 223

Забайкальский край - 220

Ханты-Мансийский автономный округ - 219

Калининградская область - 203

Тульская область - 200

Краснодарский край - 197

Алтайский край - 194

Республика Коми - 193

Удмуртская Республика - 193

Республика Крым - 192

Астраханская область - 188

Ярославская область - 188

Брянская область - 187

Псковская область - 183

Новгородская область - 180

Белгородская область - 178

Орловская область - 176

Смоленская область - 174

Ивановская область - 174

Курская область - 174

Оренбургская область - 173

Тюменская область - 167

Республика Башкортостан - 167

Калужская область - 160

Тамбовская область - 157

Владимирская область - 157

Республика Дагестан - 155

Липецкая область - 154

Республика Саха (Якутия) - 150

Республика Бурятия - 150

Новосибирская область - 142

Сахалинская область - 129

Амурская область – 126

Рязанская область - 121

Томская область - 119

Республика Хакасия - 116

Ямало-Ненецкий автономный округ - 115

Кемеровская область - 112

Курганская область - 111

Республика Чувашия - 110

Севастополь - 100

Кабардино-Балкарская Республика - 97

Республика Татарстан - 90

Республика Калмыкия - 83

Республика Мордовия - 81

Республика Северная Осетия-Алания - 80

Карачаево-Черкесская Республика - 78

Камчатский край - 73

Республика Адыгея - 63

Чеченская Республика - 57

Республика Ингушетия - 51

Республика Марий Эл - 49

Республика Алтай - 29

Республика Тыва - 27

Магаданская область - 26

Костромская область - 19

Еврейская автономная область - 12

Ненецкий автономный округ - 5

Чукотский автономный округ - 4

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Петербург снова обогнал Москву по количеству выявленных случаев COVID-19

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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