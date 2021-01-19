Петербург снова обогнал Москву по количеству выявленных случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 262 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровело 3 002 026 человек.