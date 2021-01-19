Петербург снова обогнал Москву по количеству выявленных случаев COVID-19
За последние сутки в России выявлено 21 734 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 586 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 23 262 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 612 800 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 66 623 летальных исхода, выздоровело 3 002 026 человек.
Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:
Санкт-Петербург - 3281
Москва - 3115
Московская область - 1072
Нижегородская область - 471
Ростовская область - 392
Воронежская область - 391
Свердловская область - 378
Красноярский край - 322
Вологодская область - 305
Челябинская область - 302
Хабаровский край - 298
Пермский край - 297
Самарская область - 286
Республика Карелия - 282
Архангельская область - 261
Иркутская область - 259
Волгоградская область - 255
Саратовская область - 248
Ульяновская область - 245
Мурманская область - 244
Омская область - 237
Ставропольский край - 234
Приморский край - 231
Пензенская область - 227
Ленинградская область - 226
Кировская область - 224
Тверская область - 223
Забайкальский край - 220
Ханты-Мансийский автономный округ - 219
Калининградская область - 203
Тульская область - 200
Краснодарский край - 197
Алтайский край - 194
Республика Коми - 193
Удмуртская Республика - 193
Республика Крым - 192
Астраханская область - 188
Ярославская область - 188
Брянская область - 187
Псковская область - 183
Новгородская область - 180
Белгородская область - 178
Орловская область - 176
Смоленская область - 174
Ивановская область - 174
Курская область - 174
Оренбургская область - 173
Тюменская область - 167
Республика Башкортостан - 167
Калужская область - 160
Тамбовская область - 157
Владимирская область - 157
Республика Дагестан - 155
Липецкая область - 154
Республика Саха (Якутия) - 150
Республика Бурятия - 150
Новосибирская область - 142
Сахалинская область - 129
Амурская область – 126
Рязанская область - 121
Томская область - 119
Республика Хакасия - 116
Ямало-Ненецкий автономный округ - 115
Кемеровская область - 112
Курганская область - 111
Республика Чувашия - 110
Севастополь - 100
Кабардино-Балкарская Республика - 97
Республика Татарстан - 90
Республика Калмыкия - 83
Республика Мордовия - 81
Республика Северная Осетия-Алания - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 78
Камчатский край - 73
Республика Адыгея - 63
Чеченская Республика - 57
Республика Ингушетия - 51
Республика Марий Эл - 49
Республика Алтай - 29
Республика Тыва - 27
Магаданская область - 26
Костромская область - 19
Еврейская автономная область - 12
Ненецкий автономный округ - 5
Чукотский автономный округ - 4