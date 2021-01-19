На прививку от "короны" в Новосибирской области можно записаться предварительно

В Новосибирской области уже работает 59 пунктов по вакцинации, передает корреспондент Накануне.RU. Из них в 57 поликлиниках имеется все необходимое для хранения вакцины оборудование. Регион уже получил 14 642 дозы вакцины «Спутник V».

А накануне в регион поступила очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Отметим, что в конце прошлой недели в Новосибирской области работали только 23 пункта вакцинации. Сейчас идет процесс подвоза вакцины по поликлиникам и районным больницам.

«Спутник V» разнаряжается в пункты вакцинации по мере поступления в регион, – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории [вакцинируемых] будут расширяться».

На прививку можно записаться предварительно в любой поликлиники региона или через портал Госуслуг.

По данным минздрава, в Новосибирскую область поставляют пока только вакцину Гам-КОВИД-Вак. При этом, 1000 флаконов препарата ЭпиВакКорона регион получил в декабре 2020 года, вакцину передали в Сузунский, Тогучинский и Болотнинский районы, где на тот момент не было условий для низкотемпературного хранения препарата «Спутник V». ЭпиВакКорона вводится дважды, для иммунизации одного человека необходимо два флакона.