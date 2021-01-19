На прививку от "короны" в Новосибирской области можно записаться предварительно

19 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про приговор ученому Азату Мифтахову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО Новосибирская область
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

На прививку от "короны" в Новосибирской области можно записаться предварительно

В Новосибирской области уже работает 59 пунктов по вакцинации, передает корреспондент Накануне.RU. Из них в 57 поликлиниках имеется все необходимое для хранения вакцины оборудование. Регион уже получил  14 642 дозы вакцины «Спутник V».

А накануне в регион поступила очередная партия вакцины Гам-КОВИД-Вак, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.  Отметим, что в конце прошлой недели в Новосибирской области работали только 23 пункта вакцинации. Сейчас идет процесс подвоза вакцины по поликлиникам и районным больницам. 

«Спутник V» разнаряжается в пункты вакцинации по мере поступления в регион, – отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. – Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории [вакцинируемых] будут расширяться». 

На прививку можно записаться предварительно в любой поликлиники региона или через портал Госуслуг. 

По данным минздрава, в Новосибирскую область поставляют пока только вакцину Гам-КОВИД-Вак. При этом, 1000 флаконов препарата ЭпиВакКорона регион получил в декабре 2020 года, вакцину передали в Сузунский, Тогучинский и Болотнинский районы, где на тот момент не было условий для низкотемпературного хранения препарата «Спутник V». ЭпиВакКорона вводится дважды, для иммунизации одного человека необходимо два флакона.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На прививку от "короны" в Новосибирской области можно записаться предварительно

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, поликлиники, прививка, вакцина спутник V



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети