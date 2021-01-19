19 Января 2021
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Общество В России Москва
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в чукотской больнице. (2020) | Фото: пресс-служба правительства России

Информация о вакцинированных россиянах вносится в единый реестр граждан с COVID-19 - Мурашко

Глава Минздрава России Михаил Мурашко завтра выступит на первом в 2021 году правительственном часе в Совете Федерации. А накануне он пришел с отчетом в комитет СФ по социальной политике и привел с собой чуть ли не всех заместителей.

Мурашко сообщил сенаторам, что у чиновников от здравоохранения в Москве и регионах уже выработался рефлекс на вторник – в этот день недели с начала пандемии вице-премьер Татьяна Голикова проводит селекторное совещание по текущей ситуации с COVID-19.

Сам министр подвел некоторые итоги ушедшего года и рассказал о планах на 2021-й год, в том числе – о сфере некоронавирусной медицине.

Впрочем, наибольшее внимание сейчас все равно сосредоточено на пандемии.

Вот некоторые цифры из доклада министра:

- Медикам в РФ за борьбу с коронавирусом в общей сложности выплачено 188 млрд руб.;

- 3 млрд руб. предусмотрено в бюджете на лекарства для ВИЧ-пациентов;

- Руководство фонда "Круг добра" (он будет заниматься обеспечением лекарствами детей с редкими и орфанными заболеваниями, деньги придут с повышения НДФЛ для состоятельных россиян) утверждено, идет регистрация фонда;

- В единый регистр больных COVID-19 сейчас вносится информация о вакцинированных от коронавируса;

- Кассовое исполнение по нацпроекту "Здоровье" в 2020 году составило более 96% - не меньше, чем в 2019-м;

- На 3% снизилась продажа алкоголя в 2020 году.

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Информация о вакцинированных россиянах вносится в единый реестр граждан с COVID-19 - Мурашко

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Теги: михаил мурашко, коронавирус, итоги года



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