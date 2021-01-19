Южноуральцев будут судить за хищение имущества РЖД

Двух жителей Челябинской области будут судить за хищение имущества ОАО "РЖД" на сумму более 600 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Как считает следствие, в 2019-2020 гг. обвиняемые, одним из которых был бывший слесарь-ремонтник Сервисного локомотивного депо Аркаим, совершили более пяти краж имущества эксплуатационного локомотивного депо Карталы и сервисного локомотивного депо Аркаим.

В частности, они похитили медные кольца, катушки и провода, оргтехнику, более 100 пар перчаток, индуктивные шунты, латунные обоймы подшипников локомотивов, лом черных металлов.

Ущерб составил более 600 тыс. руб. Обвиняемые возместили ущерб на стадии предварительного следствия.