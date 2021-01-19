Медикам пообещали выход на досрочную пенсию после работы с COVID-больными

В 2021 году медики, работающие с заболевшими коронавирусной инфекцией, могут оформить досрочный выход на пенсию. Об этом заявил сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его словам, это смогут сделать около 20–25% российских медработников от общего числа тех, кто работает с ковидными больными, передает РИА Новости.

Ранее зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко сообщила, что у медиков, которые оказывали помощь пациентам с COVID-19, один месяц работы будет приравнен к трем. Кроме того, этим сотрудникам положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до 1,5 млн рублей. Также у медицинских работников появилась возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выплаты в двойном размере за работу с коронавирусными больными в январе.