19 Января 2021
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Общество Свердловская область
протест медиков скорой, аутсорсинг, водители, скорая помощь нижнего тагила (2020) | Фото: Тагил за перемены

Администрация президента рассмотрит обращение работников "скорых" Нижнего Тагила

Администрация президента рассмотрит обращение работников бригад "скорой помощи" Нижнего Тагила к президенту России Владимиру Путину о проблемах, связанных с переходом на аутсорсинг.
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Как следует из документа, опубликованного в официальном паблике ВКонтакте "SOS, спасите скорую помощь!", срок рассмотрения обращения от 15 января продлен на 30 дней, а на данный момент Администрация запросила документы и материалы "для объективного и всестороннего рассмотрения".

Ответ об итогах рассмотрения обращения должен прийти медикам до 15 марта текущего года.

Официальный ответ работникам скорой помощи Нижнего Тагила(2021)|Фото: Группа ВКонтакте "SOS, спасите скорую помощь!"

Напомним, что "дочка" "Ростеха" - ООО "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником конкурса на аутсорсинг и признана соответствующей требованиям. При этом стоимость перехода тагильской "скорой" к частнику эксперты назвали антирекордом в России. Вместе с тем, пока глава областного минздрава обсуждает с медиками их перевод, губернатор Евгений Куйвашев перечисляет плюсы аутсорсинга как системы, а депутат ЗакСО Вячеслав Погудин берет под контроль соблюдение прав водителей "скорой помощи", мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев просто "умыл руки" в этой истории.

Сами медработники не видят нужды перевода к частнику: автопарк находится в хорошем состоянии, а аутсорсинг, напротив, уничтожит слаженную работу специалистов "скорой помощи". В конце декабря в Нижнем Тагиле прошел сход против перевода "скорой помощи" на аутсорсинг.

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Администрация президента рассмотрит обращение работников "скорых" Нижнего Тагила

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Теги: Аутсорсинг, скорая помощь, Нижний Тагил, автопарк



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